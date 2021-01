Vintervêret festar grepet - men moderat snøskredfare framleis

Nyhende

Gjennom store deler av januar har det vore vinter i Stad, med både snø og låge temperaturar under 0. No ser det ut til at dette vil halde fram ut i starten av februar også. Ifølgje Meteorologane på Twitter ser det ut til at vintervêret festar grepet dei neste dagane, og kuldegradene ser ut til å halde fram minst ei veke til.

Ifølgje Yr ser det ut til at det vert snø laurdag og søndag, før det vert sol frå måndag av, både i dei indre og dei ytre delane av kommunen. Den neste veka ser det også ut til at temperaturane skal halde seg under 0 grader, og onsdag til laurdag ligg an til å bli dei kaldaste dagane med temperaturar mellom minus åtte og ti grader.

Storm melder minus 17

Ifølgje Storm kan det derimot bli endå kaldare og dei melder at det kan bli så kaldt som mellom minus tolv og minus 17 grader komande veke.

Venta mest snø i Nordfjord

Ifølgje varsom.no er det gult varsel og moderat fare for snøskred i Indre Fjordane både laurdag og søndag. Nysnø og moderat vind kan danne mjuke nysnøflak og der kan skiløparar lett løyse ut skred. Det er venta mest snø i Nordfjord. Tidlegare denne veka var det rimdanningar, men det skal vere usikker i kor stor grad dette framleis er. Difor kan nysnøflak ligge på nedføyka rim nokre stadar. Fokksnøflak ligg også på eit svakt lag med kantkorn. Desse flaka kan også bli løyst ut av skiløparar, spesielt der det er tynt eller mjukt snødekke. Døme på slike stadar er skoggrensa og lune formasjonar. Laussnøen som har kome dei siste dagane kan gjere det vanskeleg å kjenne att desse flaka. Varsom.no oppmodar difor om å vere merksam på at snødekket generelt er tynt og at nysnøen kan skule framstikkande stein.

Trass i at faregrada er moderat kan det gå skred Det er moderat snøskredfare i Indre Fjordane og andre stadar i landet. Likevel kan det gå skred, og det er vanskelegare å vurdere kvar skreda kan bli løyst ut.

På isen

Planlegg du ein tur ute på isen, bør du alltid sjekke isvarslinga til Varsom og sjølvsagt bruke sunn fornuft, oppmodar Meteorologane på Twitter. På iskart.no er det oppført status for is på vatn og fjord rundt om i landet. Derimot er det ingen status for vatna og fjorden i Stad, men i Gloppefjorden er det rapportert å vere tolv centimeter med stålis og ingen snø på isen. Der vert det oppmoda om å unngå området ved munningen til Holvikelva.