Vidarefører nasjonale tiltak

Nyhende

Dei nasjonale tiltaka som regjeringa innførte 18. januar vert vidareført fram til midten av februar. Det vart klart laurdag. Dette vert gjort for å få ned smitten og samtidig hindre at den meir smittsame virusvarianten spreiar seg.

Nye anbefalingar og reglar for kultur, idrett og sosial kontakt Dette er tiltaka som gjeld no Frå onsdag av kan barn og unge under 20 år trene som normalt, men kulturarrangement som samlar folk frå fleire kommunar vert anbefalt å utsettast eller avlysast.

Barn og unge

Trass i at dei nasjonale tiltaka vert vidareført til midten av februar, vert det derimot å lette nokre tiltak for barn og unge. Det betyr mellom anna at skular og barnehagar i kommunen i ring 1 og ring 2 går tilbake til gult tiltaksnivå.

For universitet, høgskular og fagskular vert lokala framleis stengde for studentar og undervisning. Dei planlagde arrangementa skal utsettast eller gjennomførast digital. Det som er nytt no er at det kan gjerast unntak for studentane som er avhengige av tilgang til lokale for gjere forsøk eller ferdigheitstrening.

Idrett

Regjeringa vidarefører å forlenge anbefalingane om å utsette alt seriespel i to veker til, fram til midten av februar.

Innreise

I tillegg vert det ein ny innstramming når det gjeld innreisereglane. Det har no vore slik at ein attest på gjennomgått covid-19 har gitt unntak frå innreisekarantene, i tillegg til negativt test ved framkomst. Grunna falske attestar vert desse unntaka avskaffa. No er det berre norsk attest på gjennomgått covid-19 som er godkjent. Dette gjeld frå natt til søndag 31. januar.