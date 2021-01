Vil gjennomføre konfirmasjonane i vår

Nyhende

Torsdag vart det klart at biskopane ber kyrkjelydane om å vurdere å utsette konfirmasjonane som skal vere i vår til i hausten. Dette grunna koronasituasjonen og store lokale variasjonar når det gjeld smittetrykk. Difor tilrår biskopane at kyrkjelydane gjer eigne vurderingar ut ifrå den lokale situasjonen. Onsdag meldte Dagen at Birkeland kyrkjesokn i Bergen har valt å utsette konfirmasjonen til hausten.