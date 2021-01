Kritisk til manglande politikarmedverknad

– Er overraska

– Eg er overraska over at vi får ein ferdig utarbeidd plan. Hogne Bleie (Frp) er sterkt kritisk til at Utval for areal og eigedom ikkje har vorte involverte i prosessen med å utarbeide første framlegg til ny Kommunedelplan for sjøareal.