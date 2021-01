Nyhende

I store deler av landet er det for tida ein situasjon med vedvarande svake lag, og snøskredfaren ligg på 2, som betyr moderat skredfare dei fleste stadane, inkludert Indre Fjordane. Trass i at faregrada er moderat, kan det gå skred. Det er derimot vanskelegare å vurdere nøyaktig kvar skreda kan bli løyst ut.

Snødekket er for tida ganske stille, ifølgje NVE, og dette gjev mindre fareteikn og forholda kan verke trygge, i motsetnad til tidlegare i januar då det vart registrert drønn og sprekker i snødekket. No når snødekket er stille, er det lett å bli lurt og det svake laget er mogleg å fjernutløyse. Det betyr at ein enkelt kan stå i flatt terreng og løyse ut eit skred i bratt terreng som er rundt.

Status for Indre Fjordane

Ifølge varsom.no er det lokalt ustabile forhold i Indre Fjordane torsdag og fredag. Fokksnø kan ligge på svakt lag av kantkorn, og slike lag kan vere lette å løyse ut. Spesielt stadar der flaket er tynt eller mjukt, som til dømes i skoggrensa og i lune formasjonar. Lett nysnø kan også skjule framstikkande stein.

Unngå terreng

NVE oppmodar no alle om å unngå terreng som er brattare enn 30 grader og hald også god avstand til utløpsområda for skred. Ein bør vere spesielt merksam på glissen skog, opne område når ein kjem nære skoggrensa.