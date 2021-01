Saka om Okla vindkraftverk – demokrati? Eller oligarki?

Nyhende

Mellom demokrati, og diktatur finn vi oligarki, ei styreform der ei lita gruppe personar har makt til å styre over resten. Fåmannsvelde er eit dekkande ord. Omgrepet assosierast gjerne til land som Russland, etter Sovjetunionens fall, men vart nytta allereie av Aristoteles; på eit styresett der få personar styrte for å fremme eigne interesse, og ikkje til felles gode.

I Oklasaka kan det nettopp synest som eit fåtal sterke økonomiske krefter er einerådande. Utbyggjar Falck Renewables har i løpet av sju månadar sendt inn og fått innvilga fem dispensasjonar frå kommuneplanen sin arealdel av Stad kommune. Som fylgje av dette, har Innbyggjarinitiativet (IBI) i brev 05.01.21 bedd Statsforvaltaren om oppfylging av desse 5 vedtak, då dei meiner at Stad kommune ikkje har teke tilstrekkeleg omsyn til førmålet med Plan-og bygningslova og heilskapleg planlegging. IBI peikar på manglande involvering av kommunestyret og undergraving av kommuneplanane si rolle som styrande plandokument. Etter IBI si meining, har ikkje Stad kommune vore konkret nok med omsyn til formålet med plan- og bygningsloven, kommunen sine planoppgåver og kommunestyret sin stilling som planstyresmakt ved handsaming av dispensasjonssøknadene. IBI ba difor statsforvaltaren om rettleiing av kommunen; og avklaring av deira rolle og forståing i planstyremakt.

Planlagde dispensasjonssøknadar låg føre 26. mai 2020 i form av møtereferat. På dette tidspunktet burde kommunestyret vore informert om - og teke stilling til - innhaldet i møtereferatet; i si rolle som planstyremakt. Ingen av sakene tek føre seg om kommunestyret skulle vore kobla inn i den politiske handsaminga. Dette trass i at kommunestyret er ansvarleg planmynde i fylgje Plan- og bygningslova (Pbl). Kommunestyret fekk altså som øvste ansvarlege mynde, ikkje ta stilling til saksgongen i lys av sitt ansvar etter Pbl.

Saka om Okla vindkraftverk er omstridd, med stor offentleg merksemd. Ryddigheit frå kommunen sin side er då særs viktig, noko som ikkje har lukkast etter IBI si meining. Ved å innvilge alle fem søknadene om dispensasjon frå Falck, må kommunen nærare sjåast på som å ha vore med på å undergrave kommuneplanen og reguleringsplan Borgundvåg hamn si rolle som styringsreiskap. Dette er dårlege signal ut i det offentlege rom. Kommunale planar får såleis inga styrande rolle, og forutseibarheita vert eliminert. Dette er ikkje i samsvar med lova sitt formål. Avgrensingar gjeldande høyring i dispensasjonssaker, eliminerer dessutan medverknad.

Det undrar oss at Statsforvaltar i sitt svar 19.01.21 ikkje tek tak i Stad kommunestyre si manglande involvering, og undergravinga av overordna planlegging gjennom å innvilge fem dispensasjonar. Stad kommune har gjennom si lettvinte sakshandsaming av dispensasjonssøknadane, fatta positive vedtak i favør Falck. Dette trass i den juridiske teorien sin klare føresetnad at det ikkje skal vere kurant å få dispensasjon. IBI tykkjer også at Statsforvaltaren her driv med ulik handsaming, då Statsforvaltaren valde å rettleie Bremanger kommune på eit samanliknbart grunnlag i 2020.

I tillegg til ovanfornevnde, søkjer no Rambøll om «optimalisering av tilkomstvegen til Okla vindkraftverk», for å kunne ta ut tilstrekkeleg steinmasse. Opphavleg masseuttak i Kristianura kan likevel ikkje nyttast, grunna stor lausmassedekning og ueigna fjell. Dette må sjåast på som endring i MTA plan. Kommunedirektøren har fått fullmakt til utforming av høyringssvar. Det knyttast stor spaning til korleis Stad kommune vil forhalde seg til det aktuelle. I kva grad skal dei folkevalde og demokratiet involverast i denne søknaden?

Oklaprosjektet er ei av landet si største landskaps- og naturskandaler. I tillegg er det tydeleg at utbygginga ikkje er grundig nok undersøkt før igongsetjing av arbeidet; 5 dispensasjonsaker innvilga på 7 mnd. Manglande involvering av kommunestyret. Undergraving av kommuneplanane si rolle som styrande plandokument. Og no endring av MTA plan ved søknad om uttak av masse langs vegtrase. Sistnemnde vil føre til rask drenering, der gjenverande kystlynghei vert påverka.

Kor lenge skal Stad kommune halde fram med å fatte positive vedtak i utbyggar sin favør, der naturen på Stadt vert påført ugjenkalleleg skade i eit verneverdig landskap? Med rette stiller vi spørsmålet – er dette demokratiske avgjerder? Eller er det eit fåmannsvelde, der økonomiske interesser er einerådande?