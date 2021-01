Kristine blir assisterande kommunedirektør

Nyhende

Kommunedirektør Åslaug Krogsæter gjer endringar i leiargruppa. Bakteppet for omrokeringa er at Elin Leikanger vil trappe ned og har sagt opp som kommunalsjef og går over i halv stilling til sommaren, og at Stad kommune står overfor store oppgåver i samband med Stad skipstunnel.