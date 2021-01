Kjære politikere! Slagord og visjonstanker i handling?

Nyhende

Vi er både takknemlig og begeistret for at kommunale politikere i utvalg for opplæring og oppvekst enstemmig ønsker å bevilge drift- og kapitaltilskudd til Ytre Stad barnehage.

Nå står saken for vurdering i formannskap og kommunestyre. Takk for at dere forstår vårt ønske og ser hvordan dette kan stake kurs for videre utvikling og vekst på Ytre Stad!

Som regel er vi vant med motvind her ute, også med tanke på kommunale og statlige tjenester til innbyggere. Som kjent ble barneskolen og barnehagen på Ytre lagt ned noen år tilbake. Samlet sett viser studier at ved å ta vekk basistilbud som skole og barnehage, blir det svært vanskelig å opprettholde folketall og engasjement over tid.

Så hvem hadde trodd at bygdene på Ytre Stad igjen skulle ha barnrike kull og tilflytting av småbarnsfamilier i omfang?

På Ytre Stad har vi signifikant vekst i folketall, i form av tilflytting og hjemflytting – på tross av at de kommunale tilbudene er fraværende.

Vi er stolte av bygdene her ute, vi har masse engasjement og vi ønsker å bo her! Vi ønsker å etablere nære og gode tilbud for generasjonen som skal vokse opp her,og tror at ny barnehage vil gjøre bygdene enda mer attraktiv for vesentlig tilflytting.

Hvem tror vi kan fortsette med vesentlig tilflytting og utbedre kommunale tilbud, samt starte nye arbeidsplasser og være pådriver for idrett og kulturarrangement? Vi tror på det.

Derfor er det bevegelse, derfor kjenner vi andre som vil bo her sammen med oss. Hva kan kommunen bidra med? Tilrettelegge der folket viser at de kan, vil og faktisk gjennomfører.Så kjære kommunale folkevalgte politikere: Gjør visjonstanker og flotte slagord om til handling!Invester i at våre grender og bygder faktisk kan reversere fraflytting. Vil dere være med å gjøre det lettere for folk å flytte til bygder og grender i distriktet? Har dere tro på videre vekst i våre lokalsamfunn i Stad kommune?

Her ligger en gylden mulighet, men det må gjøres nå; det er nå det er bevegelse. Stem ja til ny privat barnehage på Ytre Stad!

Til slutt ønsker vi å rette en stor takk til Ruben Dalsbø, Anne Grete Gilleshammer og Ida Elise Leivdal Leikanger som er fremoverlent, fremtidsrettede og modige nok til å gi seg ut i prosessen som de nå er i. De står foran og kjemper vår sak.

Vi er utrolig takknemlig for jobben dere har gjort, og håper vi får mulighet til et tett samarbeid med dere i tiden fremover.

Hilsen fra unge tilflyttere på Ytre Stad;

Natalie Hatlenes og Kristoffer Aarsheim,

Møyfrid og Svein Barkved,

Henriette og Vegard Dalsbø,

Cathrine Hjemli Holen og Aleksander Ervik,

Anne Lise Teige og Eivind Holmboe,

Cathrine Hoddevik og Per Christian KulvikNaomi og Daniel Dalsbø,

Håvard Lekanger Otneim,

William Dalsbø,

Hilde og Olav Gloppestad,

Jeanette Backstrøm og Lyder Natvig,

Anne-Lise Teige og Eivind Holmboe,

Camilla og Lars Monsen.