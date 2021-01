Betre mobildekning – første basestasjon på plass i Selje

Nyhende

– Det er mange område i gamle Selje kommune som har dårleg mobildekning, og som er heilt utan fiber. Utbetring/utbygging av mobilnettet er eit prosjekt som Stad kommune har «arva» frå tidlegare Selje kommune, seier Alfred Bjørlo (V), ordførar i Stad kommune, som viser til at det hausten 2019 vart signert ein intensjonsavtale med Telenor om utbygging av betre 4G-mobildekning i dåverande Selje kommune. Etter at avtalen vart overtatt av Stad kommune i 2020, har det vore jamlege møte mellom Telenor og Stad for å planlegge prosjektet og dei ulike utbyggingane.