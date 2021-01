Nyhende

I møte i Utval for areal og eigedom (UAE) kom Frp og Sp med framlegg om å imøtekome søknad frå Blom Fiskeoppdrett AS om dispensasjon for fortøying for oppdrettsanlegg på Raftevikneset ved Totland. Dei peika på at alle installasjonar i overflata ligg innanfor gjeldande areal avsett til akvakultur, og at det berre er oppankringsfeste på djupna som ligg utanfor gjeldande areal avset til akvakultur, og at desse ligg på så djupt sjø at det ikkje er til hinder for noko anna verksemd eller bruk av sjøarealet. Det vert også peika på at anlegg med oppankring er i samsvar med føreslegne ny arealdelplan for sjøområde.