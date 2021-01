Innfører nye innreisereglar

Nyhende

Under ein pressekonferanse onsdag vart det klart at det vert innført strengare innreisereglar den neste tida. Frå natt til fredag vert det berre lov med innreise til landet for personar med naudsynte føremål. Dette vil gjelde i to veker framover, og vil deretter bli vurderte på nytt innan veke 7. Desse reglane er i samvar med det Helsedirektoratet tilrår.

Grunna smittesituasjonen

Endringane er ei følgje av smittesituasjonen i dag, med utbrot av muterte virusvariantar, og er eit tiltak for å få kontroll på smittesituasjonen.

Dette betyr det i praksis

Ifølgje regjeringa betyr dei nye strenge innreisereglane at grensa i praksis vert stengt for alle som ikkje er busett i Norge. Det vert derimot unntak for personar som varetek kritiske samfunnsfunksjonar, personar som driv med vare – og persontransport, helsepersonell frå Sverige og Finland som arbeider i norsk helse- og omsorgsteneste, personar som skal gjennomføre fastsett samvær med barn og personar som elles har heilt spesielle grunnar for å kome til Norge.

Dette betyr at mange av arbeidsinnvandrarane ikkje kan kome inn i landet dei neste vekene.

Dette er dei strengaste innreisereglane sidan 12. mars 2020.