Nyhende

– Valår og pandemi er perfekt vekstgrunn for framandhat Sørstatsflagg vert svinga i ein storma USA-kongress. Kvit makt-rørsla breier om seg, også i Europa. I Noreg florerer hatytringar mot etniske minoritetar på nettet. 27. januar markerer me Holocaustdagen. Går det eigentleg rett veg? – Ja, meiner forskar ved Holocaustsenteret Vibeke Moe.

Den internasjonale Holocaustdagen vart oppretta som ein resolusjon av FNs tryggingsråd 11. november 2005. Dagen er ein årleg minnedag over holocaust, folkemordet på 6 millionar jødar under andre verdskrigen. Han vert markert 27. januar av di same dag i 1945 vart 7000 overlevande jødar frigjorde frå konsentrasjonsleiren Auschwitz-Birkenau. Resolusjonen oppfordrar medlemslanda å markere minnedagen og inkludere historie om holocaust i utdanningsprogramma sine for å hindre at noko liknande kan skje igjen.