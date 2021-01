Småbarnsmor oppfordrar politikarane til å seie ja til barnehage på ytre Stadt

Nyhende

Ho og mannen bygd hus og etablert seg. Saman har dei tre små i barnehagealder. Ingen av dei er opphaveleg frå Stadt, men har budd der i snart ti år.

- I dag ser eg meg sjølv og familien min som svært priviligert og heldige som får bu på ein stad som dette - og få sjå borna våre vekse opp her. Vi har funne vår plass i eit fantastisk oppbyggjande samfunn og omgås så mange flotte mennesker i heilt unike naturomgjevnadar, skriv Camilla.

- Her er eit miljø prega av gjestfriheit, stå på vilje, kreativitet og eit inspirerande samfunn som vil ta vare på, byggje opp og utvikle denne plassen og fellesskapet, påpeikar ho.

Ny barnehage på ytre

No har ho skrive brev til politikarane i Stad kommune, der ho kjem med ei heilt personleg oppfordring til kommunen som ho er ein del av.

- Tidlegare har eg erfart at min enkelte stemme blir høyrt og tatt på alvor her på Stad. Det gjaldt ei sak om den aukande turismen. Det er også noke eg ser som svært unikt og set stor pris på - at vi alle kan få plass til å vere med å prege val og forme framtida for plassen vi bor på, skriv ho.

Camilla viser til at ho har så stor tru på at oppstart av ny barnehage vil ha enormt positive konsekvensar for denne kommunen og for ytre i tida framover.

Overvelda

- Vi kjenner til mange småbarnsfamiliar som allereie bur på Stadlandet. Fleire og fleire vert trekt til Ervikbygda og områda rundt. Vi blir også overvelda av kor mange som uttrykkjer at dei ønskjer å flytte til Stad i løpet av dette året og fleire over dei neste årene. Alle utan unntak vil helst bu i Ervik. Flere nemner konkret at saka rundt barnehagen vil vere avgjerande for deira val, fortel ho.

- Tenk om fleire unge mennesker og småbarnsfamiliar vil flytte hit!! Tenk kva det vil ha å seie for denne kommunen. Er det ikkje dette vi ønskjer då? I tillegg synest eg det er utruleg spesielt og rørande at unge mennesker som har busatt seg her, kjem med eit så flott initiativ om å starte opp igjen barnehagen her ute - sjølv utan eigne ungar. Dette er mennesker som kjem til å bety mykje for Stad i framtida, det er eg heilt sikker på. Tenk om Stad kommune kunne vere ei kommune som lyttar til desse, der politikarar ser til den enkelte, dei små bygdene, dei yste strøka - der vi opplever eit myldrande bygdeliv, utvikling og levande samfunn som verkeleg er på veg framover. Eit samfunn med fleire og fleire unge mennesker, unge par og småbarnsfamilier.

Tilfører bygda

- Tenk så positivt i ei tid som er så ekstrem - å få gjennom noke som verkar så umogleg - men som likevel kan tilføre bygda så utruleg mykje positivt!! Tenk så inspirerande for andre små bygder og ytre strøk, der det kanskje sit nokon enkelte eldsjeler og brenn inne med gode idear og forslag - om vi hadde fått gjennom denne barnehagen, skriv Camilla Monsen, som lovar at tankane kjem frå eit godt hjarte, med allegode intensjonar.

- Eg føler meg som sagt heldig som bur her i denne kommunen og dette er sikkert ikkje ei lett sak. Men likevel - vi heier på ny barnehage!, fastslår ho.