Nyhende

- Eg er svært glad for at stortingsfleirtalet i dag slår fast at det ikkje skal gjerast strukturendringar ved trafikkstasjonane som gjer kvardagen meir tungvint for folk og næringsliv. Eg legg no til grunn at oppkøyring i alle køyretøyklasser, kontroll av alle typar køyretøy og andre trafikkstasjon-tenester som krev personleg oppmøte skal skje på Nordfjordeid trafikkstasjon i framtida. Folk og næringsliv i Nordfjord må ikkje tvingast ut på lange reiser til Førde eller Ålesund for tenester som kan ordnast på vår lokale trafikkstasjon, seier Bjørlo.