Fleire sjåførar måtte punge ut

Nyhende

Måndag hadde Statens vegvesen kontroll på Kjøs, og både lettbilar og tungbilar var i fokus. Ifølgje Statens vegvesen var det 209 tungbilar innom kontrollplassen, og 53 vart kontrollerte. Seks lettbilar vart også kontrollerte.

Under kontrollen vart det skrive ut eitt gebyr på 1500 kroner for manglande kjetting på ein lastebil. To sjåførar måtte kople frå semitraileren frå trekkbilen ettersom svingskivene deira mangla smurning. Dei måtte smørje desse før vidare køyring.

I tillegg vart det skrive ut to gebyr på kroner 4000 for dekk som ikkje hadde nok mønster i samsvar med krava.

Sju sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta før vidare køyring.

Ein lastebilsjåfør fekk også mangel på lastebilen sin ettersom han hadde montert lys som ikkje var godkjent etter køyretøyforskrifta. Sjåføren fekk også mangel på sikring av last då ein av stroppane hadde store skadar og måtte erstattast.

Ein lastebilsjåfør fekk i tillegg eit gebyr på 9200 kroner for fire manglande godkjente vinterdekk og ein kjetting.