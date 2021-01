─ Kva er arealbehovet

Nyhende

─ Eid legekontor ligg i 1. etasje, og har ei grunnflate på 750 kvadratmeter. Helsestasjonen i rådhuset er på 140 kvadratmeter. Til saman 890 kvadratmeter, med delt løysing. Eid dekkjer eit folketal på cirka 6600, Eid og Bryggja. Eid legekontor har 9 fastlegar pluss turnuslege med eige kontor. I tillegg er der to kontor for primærhelseteam. Kommunepsykologen er også plassert her. Til saman utgjer dette 12 til 13 kontor, skriv utvalsleiaren i brevet.