Positiv prøve i Sunnfjord – ingen i Nordfjord

Nyhende

Den positive prøven vart teke i Sunnfjord. Helse Førde understrekar at kommunen for prøvetaking ikkje nødvendigvis er kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse. Helseføretaket melder vidare at det per dato ikkje er innlagde pasientar med stadfesta COVID-19 smitte ved sjukehusa i helseføretaket.