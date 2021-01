Nyhende

Det var natt til laurdag 20. juni at køyreturen enda i ei ulykke på Stadlandet. Ulykka skjedde med privatbil, og mannen var ikkje i teneste. Mannen køyrde utfor vegen slik at bilen gjekk rundt og blei ståande opp mot ein lyktestolpe. Deretter inntok han alkohol trass i at han måtte forstå at køyringa kunne medføre politietterforsking.