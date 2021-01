Bengt Haugnes, leiar for handelsavdelinga i SFE Produksjon:

– Mykje som påverkar straumprisen

Fredag 15. januar registrerte Statnett eit rekordhøgt straumforbruk i Norge. Det høge forbruket førte også til at prisen på kraftbørsen Nord Pool passerte ei krone per kilowattime (kWh). Kva som påverkar straumprisen til norske forbrukarar skal vi prøve å gje nokre svar på her.