Korona gav historisk botnår for Operahuset Nordfjord

Nyhende

Ikkje sidan oppstarten i 2009 har Operahuset Nordfjord kome ut med så låge inntekter. For kulturarrangement viser billettinntekta 3.446.925 kroner. Dette ligg under det førre botnåret som var opningsåret 2009, som også hadde opning berre frå april. Og vel 1,9 millionar under toppåret 2018 som hadde ei inntekt på 5,36 millionar. Altså det absolutt dårlegaste året i historia, og årsaka er sjølvsagt restriksjonar i høve til korona, opplyser operahusleiar Geir Holmen.

Krevjande

–Det har vore eit svært krevjande år for tilsette i Operahuset, med mykje ekstra arbeid og mykje utryggleik. Vi har sett arrangement på plakaten, og deretter måtte avlyse. Dette har gjenteke seg sidan nedstenginga av landet i starten av mars 2020, seier Holmen som opplyser at manglande inntekter på mellom halvanna og to millionar kroner ikkje blir kompensert frå staten.

Kommunal avdeling

–Fordi vi er ei avdeling i Stad kommune får vi ikkje kompensert for tapte inntekter ved hjelp av koronapengar frå staten. Skulle vi fått desse pengane måtte vi ha vore til dømes eit AS. Dette set oss i ein situasjon som er lik for mange kulturhus over heile landet, men det er også ein diskusjon om desse reglane skal endrast, seier Holmen som opplyser at det no er Stad kommune sitt ansvar å finne ekstra midlar når dei raude tala i rekneskapen for Operahuset kjem fram.

Hadde store planar

Operahussjefen opplyser at dei starta året 2020 med optimisme og mange planar om viktige arrangement.

– Faktisk så teikna 2020 til å skulle bli det beste året nokon gong med mange gode namn på plakaten. Men så kom dessverre koronabølgja og snudde opp ned på dette, seier Holmen som likevel kan sjå tilbake på eit år med god innsats frå dei tilsette.

– Eg vil rose dei tilsette for å tilpasse seg situasjonen og finne gode løysingar i høve til gjeldande smittevernreglar. Vi har snudd alle steinar for å kunne arrangere så trygt som mogleg. Ikkje minst er vi glade for å ha kunne gjennomføre operaen «Mannen frå La Mancha» i oktober og «Reisa til julestjerna» i november utan eit einaste tilfelle av koronasmitte i Operahuset, seier Holmen som likevel må innrømme at det har vore mange nervøse stunder i høve til om smitten skulle kome inn i kulturhuset.

– Eg har nok tenkt mykje på dette både før og etter arrangement, om det skulle blomstre opp med smitte på grunn av folk samla i kultursalen. Heldigvis har dette gått bra, seier Holmen som har prøvd å halde utgiftene nede så langt det har vore mogleg.

– Vi har spart inn på til dømes annonsering, og så har det no blitt mindre utgifter som er faste i samband med konsertar. Men dette kan likevel på ingen måte kompensere for manglande inntekter, seier Holmen som trass eit vanskeleg år er optimist i høve til komande kulturår.

– Når ein no får vaksinert ein stor del av befolkninga og smittetrykket blir mindre, har eg tru på at mange vil ut for å oppleve kultur igjen. Eg er heilt sikker på at vi skal klare å klatre opp mot tidlegare høgder når det gjeld å få folk til Operahuset Nordfjord, seier Holmen.

Kinoen hardast råka

I Operahuset er det Stad kino som likevel har fått merke koronasituasjonen hardast. Billettinntekta til Stad kino i 2020 blei på 436.976 kroner, det er meir enn halvering i høve til året 2019 då inntekta var på 919.148 kroner.

– Kinoen har verkeleg jobba i motvind. Først blei den heilt stengt i mars, så var det mange gode filmar som ikkje kom ut på marknaden. Då måtte ein setje opp filmar med mindre publikumsappell, og dermed blei det færre folk kinosalen. I tillegg kom utfordringane med at talet på kinopublikum måtte avgrensast, seier Holmen som no håpar på at mange av filmane som ligg klar for å bli sleppt ut på marknaden kan få sjå dagens lys.

– Til dømes ventar vi på at det siste James Bond-filmen skal få frislepp frå produsentane. Dette er filmar som vanlegvis trekkjer mykje folk inn i kinosalen, seier Holmen.