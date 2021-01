No kan du igjen få meldingar om stengd veg på mobilen din

Nyhende

I samband med overføringa av vegadministrasjonen til fylkeskommunen i fjor, forsvann tenesta med SMS-varsling om stengd veg grunna skred eller fare for skred til ei rekke bygder i Nordfjord.

Varslingstenesta er no oppretta på nytt, men alle som vil motta meldingar må aktivere den på nytt.

Du sender ein SMS til nummer 2252, og skriv inn eit av desse kodeorda:

Kodeord Strekning SUNDE Fv. 5722 Sunde-Flo LOEN Fv. 5723 Loen-Kjenndal OLDEN Fv. 5724 Olden - Briksdal FOSSEBAKKEN Fv. 5744 Fossebakken - Navelsaker HJELLE Fv. 5720 Hjelle - Erdal





Send KODEORD til 2252 for å starte abonnementet

Send KODEORD STOPP til 2252 for å stoppe abonnementet

Send STATUS KODEORD til 2252 for ei statusoppdatering akkurat no

Tenesta er gratis for brukarane.