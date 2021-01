I spissen nasjonalt for klimavennlege snøggbåtar

– Dette er ein milepæl for oss. Vi går i spissen nasjonalt for å ta i bruk nullutsleppsteknologi på hurtiggåande fartøy, seier fylkesordførar Jon Askeland etter at fylkesutvalet har vedteke å sende snøggbåtsambanda i Sogn og Fjordane ut på anbod.