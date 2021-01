Har det gått prestisje i saka om Okla vindkraftverk?

Nyhende

Etter alt som er kome fram i Okla saka, må ein undre seg over at utbygginga likevel skrid fram! Kva står eigentleg att for å forsvare at arbeidet ikkje vert stogga? Norges- vassdrags og energidirektorat (NVE) er blitt «avkledd» i måten konsesjonen vart gitt. Med eit pennestrøk nedgraderte dei verdien på naturen på Stadt frå stor – til liten. Den marginale energivinsten frå 5 turbinar – kan aldri forsvare øydelegginga av eit landskap av internasjonal verdi. Klimareknskapen går i minus; i arbeidet med tilkomstvegen har karbonhaldig myr blitt drenert, og blitt eit utslepp for klimagassar. Vidare viser fjellet seg å vere porøst; prega av sprekkdanningar og lausmasse. Dette har tydelegvis ikkje blitt tilstrekkeleg undersøkt i forkant av anleggstart. Fleire titals tusen kubikkmeter med stein som vart planlagd nytta frå Borgundvåg, kan likevel ikkje nyttast grunna berggrunnen sin kvalitet. Steinmasse må difor tilførast eksternt, noko som vil fordyre prosjektet, og vi må også stille spørsmål ved det miljømessige aspekt ved at så mykje masse no må transporterast inn utanifrå.

Etter at anleggsarbeidet har vore i gong i nærare 5 mnd., 7 år etter at konsesjonen var gitt, og 14 år etter at søknaden vart fremja, kjem det no informasjon om at utbyggjar skal starte geologiske undersøkingar på fjellplatået. Bergmassene skal undersøkjast for å kunne fastslå korleis fundamenteringa av turbinane skal vere! Tirsdag 19. januar vart utstyr frakta opp på Eltvikehornet ved hjelp av helikopter. Vi må stille spørsmål til om dette ikkje er litt vel seint i prosessen? Burde ikkje tilhøva på fjellplatået, geologiske undersøkingar gjeldande berggrunn og feste for turbinane ha vore grundig undersøkt tidlegare; allereie i forkant av konsesjon – på landet sin mest vèrharde plass? Vindforholda på Stadt, og særskilt på Stadtplatået, kan ofte kome opp i orkan styrke. Vi anser at det må eit relativt godt feste til massive konstruksjonar som skal stå langs ein kant, og som med vingespenn rager nærare 200 meter over sjølve platået. Er det slik at NVE har gjeve konsesjon til eit prosjekt der utbyggar 11 mnd før produksjon skal vere starta, ikkje kjenner dei særeigne geologiske tilhøva på platået?

Å få svar på desse spørsmåla, og alle uregelmessighetene kring Oklasaka, bør vere i politikarane si interesse. Historia om Okla har vore lang, og er prega av solid motstand frå kompetente fagmiljø. Av dei 21 høyringsfråsegnene som vart levert ved søknaden frå Vestavind Kraft i 2007, gjekk 17 av desse imot konsesjon. Det vart gitt ei rekkje fagleg sterke motsegner mot prosjektet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane fylkeskommune og Miljødirektoratet frårådde utbygginga på det sterkaste. Likevel vart konsesjon gitt av NVE i 2013, og stadfesta av Olje- og energidepartementet i 2015. Vi kjenner historia om kva som gjorde konsesjonen mogleg! Ei grundig konsekvensutgreiing (2005/2007) frå eit anerkjent føretak som sterkt frårådde utbygging, vart forkasta. I staden vart ein overflatisk og villeiande miljørapport – resultat av ein botanikkstudent og ein naturforvaltar som hadde sitt erfaringsfelt innan marinbiologi, sitt korte besøk på Stadfjellet ein dag i 2013, lagt til grunn.

Uavhengig av kva ein måtte meine om vindkraftindustrien, så bør det vere liten tvil om at konsesjonen til Okla aldri burde ha vore gitt. Vi taler om noko av Noregs mest spektakulære kystnatur. Utbygginga skjer i eit område med terrengdekkande myr og kystlynghei. I eit INON område med ei rekkje raudlista artar. Midt mellom verna vassdrag og naturreservat. Og midt i trekk-korridor for fugl. Utbygginga på Eltvikehornet ligg i høgste konfliktvurdering (konfliktnivå E) med nasjonale mål knytt til landskap, naturtypar, fugl, biologisk mangfald, kulturminne og kulturmiljø. Kompetente fagmiljø held fram natur- og landskapskvalitetane på Stadlandet som av stor internasjonal verdi. I tillegg vil «Okla» verte oppført nær eit område som inngår i Emerald Network; eit område som har internasjonal vernestatus etter Bern konvensjonen. Konvensjonen skal sikre viktige leveområde for sårbar flora og fauna i Europa. Eit inngrep i naturen som grensar til desse verneområda er utan tvil i strid med konvensjonen sitt føremål. Utbygginga burde aldri blitt påbyrja, før ytterlegare undersøkjingar av fugletrekk vart gjort – utfrå det lovfesta føre-var-prinsippet i Naturmangfaldlova.

Nei. Det er ikkje mange argument att for å forsvare Oklautbygginga. Snarare må ein undre seg på om det har gått prestisje i saka. At prosjektet skal gjennomførast, for ein kvar pris. For utbyggjar er den prisen i ferd med å bli svært høg! Historia vil felle ein nådelaus dom over «Okla Vindkraftverk». Og vi vil for alltid sete att med ein bismak i høve dei politikarane som kunne ha gjort ein skilnad, men som istaden vende blikket bort frå ei forvaltingsmessig skandale. Styresmaktene våre burde ta til fylgje at FN framover sterkt vil fronte arbeidet med å stogge det globale tapet av natur. Dette vil medføre internasjonale forpliktingar, også for Noreg. Eit mogleg scenario er at eit vindkraftverk som Okla, med si spesielle plassering tett på verneområde og fugletrekk av internasjonal verdi, må setjast ut av drift. Staten kan bli nøydd å betale for at vindturbinane skal stå i ro, for å oppfylle Noreg sin forpliktingar i høve internasjonale naturverdiar.

Ein ting er sikkert - Oklaprosjektet tryglar ansvarlege politikarar om å føreta ein ærefull retrett no! Medan det enno er tid!