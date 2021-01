Kommunedirektøren føreslår delt løysing

Nyhende

Kommunestyret bad på eit tidlegare møte kommunedirektøren om å utarbeide framlegg til avtale med Selje Hotell Invest AS om sal av dagens legesenteret i Selje. Avtalen skal leggjast fram for kommunestyret til godkjenning. Føresetnad for sal av legesenteret er at tomta vert nytta til hotellføremål. Vidare bad kommunestyret kommunedirektøren å greie ut økonomiske og praktiske konsekvensar ved flytting av legesenter og helsestasjon. Nødvendige finansieringsvedtak vert gjort i samband med vedtak av Budsjett 2021 og Økonomiplan 2022-24. Kommunestyret bad også om at ein gjer ei ny vurdering av å nytte ledige lokale i kommunehuset i Selje.