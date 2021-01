Vil ha fartsdumpa flytta

Nyhende

Utforkøyring på Stårheim Trailer stoppa få meter frå husvegg Ein utanlandsk trailer hamna i morgontimane fredag 15. januar utfor vegen på på Stårheim. Traileren stoppa berre nokre få meter frå husveggen til to hus som ligg nedanfor riksvegen.

– Vi har teke opp med Statens vegvesen om det er mogleg å flytte det fartsdempande tiltaket, som litt lenger inn. Helst hadde vi sett at fartsdumpa hadde blitt lagt før avkøyrsla til fylkesveg 661. Det har vegvesenet stilt seg negative til fordi den då kjem rett etter ein sving, seier Mariann Vereide Botn, leiar i Stårheim Bygdelag, som legg til at for Stårheim Bygdelag har kampen om trygg gang- og sykkelveg frå Indre Røed til Stårheim sentrum vore på dagsorden i fleire tiår, utan at det har skjedd noko nemneverdig.