Regjeringa lempar på tiltaka

Nyhende

– I Noreg har vi framleis kontroll over koronapandemien, men vi har ingen garantiar for at det held seg. Situasjonen kan endre seg raskt, sa Solberg som viste til at i mange land blir den tredje bølgja beskriven som den verste. Samfunnet blir stengt ned, og sjukehus blir fylte opp. I motsetning til oss, blir òg skular stengde i mange land. Det som skjer der ute, kan òg skje her. Det viser kor skjør situasjonen er, sa Solberg som understreka at omsyn til barn og unge hadde ekstra fokus.