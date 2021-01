Til deg som er lærar

Nyhende

Du har ei utruleg viktig rolle i lokalsamfunnet vårt. Hovudoppdraget er læring. Både teoretisk læring og sosial. Det er mykje som må vere på plass for at barn og ungdomar skal kunne ta til seg læring. Dei må vere nokolunde mette og nokolunde utkvilde.

Venskap og sosiale ferdigheiter er også viktig for læring. Mange har bekymringar som slett ikkje handlar om skule, men det er ikkje berre å «skru av». Alle barn treng å ha vaksne som ser dei. Lærarane er slike vaksne, for nokre er kanskje læraren den einaste vaksne som faktisk ser dei.

Alt dette kan vere krevjande å stå i til vanleg.

Og så kom korona-pandemien på toppen av det heile. Men nedstenging, heimeskule og digital undervisning, tidvis med nokre elevar heime og nokre i klasserommet. Ei stor utfordring reint pedagogisk. I tillegg ei utfordring å kunne sjå den enkelte eleven godt nok, å vere sikre på at dei har det bra.

Mange har teke kontakt den siste tida med ulike historier om korleis det har vore å jobbe som lærar under pandemien. Og korleis det er å måtte kaste seg rundt på ein liten dags forvarsel. Spesielt for våre barn og unge som har slitt med einsemd og mestringsfølelse, har kanskje læraren vore eit av våre viktigaste anker for å gi dei ein tryggast mogleg kvardag.

Det har vore mykje forventingar frå fleire hold. Det har utvilsamt vore krevjande. Ein har ulike oppgåver og forventing om korleis problemstillingar skal løysast, men det er ikkje alltid gitt kven som skal gjere det.

Likevel har de levert frå første dag.

De har stilt opp for nokon som verkeleg har trengt det.

Og for det fortener dykk all takk i verda.