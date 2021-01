Opp i all elendet har vi grunn til å glede oss over lokalt næringsliv som blomstrar.

Nyhende

Då landet stengde ned som følgje av koronapandemien vart vi alle engstelege. Vi vart vande med heimekontor og heimeskule, koronasveis og lite sosialt liv. Fleire yrkesgrupper fekk yrkesforbod, og mange bedrifter såg behovet for å permittere sine tilsette. Og lokale butikkar var redde for at vi skulle slutte å handle.