Trailer stoppa få meter frå husvegg

Nyhende

Fredag morgon fekk politiet melding om trafikkuhellet på Rv. 15 ved Stårheim kyrkje. Ein utanlandsk semitrailer hamna utanfor vegen og ned i ein hage. Hagen det er snakk om, ligg på motsett side av vegen like nedanfor Stårheim Kyrkje, og like før brua over Stårheimelva.