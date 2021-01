Raudt med kraft(ig) varsko

Nyhende

Han viser til at Equinor, Hydro og Panasonic er på jakt etter ei lokalisering for ein batterifabrikk og at også ordføraren i Kinn kommune no har bydd sin kommune fram.

─ Bygging av ein batterifabrikk vil krevje enorme areal og store kraftmengder. Eg har sett tal som tyder på eit kraftbehov som er på størrelse med Hydro Årdal sitt forbruk, seier Oldeide. Kor skal denne krafta komme i frå?

Han viser til at eit vindkraftselskap lokka med batterifabrikk i Mo i Rana for å få bygt ut.

─ Eg vil ha eit svar frå Kinn-ordføraren om det også her er vindkraftutbygging i bakgrunnen. Om det er slik, meiner Raudt at ein bør halde seg langt unna heile batterifabrikken. Motstanden i folket og i dei fleste kommunar er no så tydeleg at rett svar gir seg sjølv, seier Raudt sin 1. kandidat.