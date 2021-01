Fine skiforhold - fare for snøskred

Nyhende

Både fredag og laurdag er det venta sol og fleire minusgrader i områda rundt Stad, før det ligg an til å bli plussgrader i løpet av søndag, ifølgje Yr. For dei som planlegg å nytte det fine vêret som er meldt av yr.no fredag og laurdag denne veka må vere forsiktige, spesielt i fjellet.

Oransje varsel

Det er nemleg sendt ut oransje varsel med faregrad tre for snøskred i Indre Fjordane fredag og laurdag. Ifølgje varsom.no har kraftig vind og nedbør i starten av veka gitt store fokksnøflak som er lette å løyse ut. Forholda er krevjande med svake lag i snødekket og fjernutløysing er mogleg. Unngå difor utløysingsområde og utløpsområde for skred.

Skredproblemet er der det ligg bunden snø over nedsnødd kantkorn eller nysnø. Det vert oppmoda om å vere merksam på svakt lag av laussnø under flak i overflata. Varierande vind har gitt flakdanning i fleire himmelretningar, men dei mest utsette er sør og søraustlege heng. Sprekker i snødekker og drønnelydar er tydelege teikn på at det er ustabilt.

Ifølgje varsom.no har det vore oransje varsel for snøskred i Indre Fjordane sidan 9. januar.

Tre med snø

Ifølgje Meteorologisk institutt på Twitter bør ein også passe på snødekte tre. Dei kan både bøye seg og brekke, og når det vekslar mellom nedbør og låge temperaturar rekk ikkje snøen å smelte. Ny snø frys difor fast i den gamle, og vekta aukar.