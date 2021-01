Nyhende

No melder Vegtrafikksentralen vest at følgjande vegar no har opna:

Fylkesveg 5750 Leikanger-Honningsvågen i Stad.

Fylkesveg 5753 Leikanger - Hoddevika i Stad.

Fylkesveg 5753 Drage-Hoddevik i Stad.

Fylkesveg 5716 Kråkenes-Raudeberg i Kinn er derimot framleis stengt.