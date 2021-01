Nyhende

Tal frå SSB viser at det blir færre skolar der elevtalet er under 100. Statistikken over elevar i grunnskolen viser at det i 2010 var 3.028 grunnskolar her i landet, medan talet hadde gått ned til 2.276 i 2020. Det vil seie at det har vorte 725 færre skolar på ti år.