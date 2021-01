To andreplassar i Norgescupen

Nyhende

Trym Dalset Lødøen (Haugen IL) er framleis junior, men stiller i seniorklassa i Norgescupen i randonee. I helga var det klart for dei første to renna i Norgescupen i randonee denne sesongen, etter at NC Tusten som skulle gått av stabelen 11. og 12. desember vart utsett.