Usikker skråning ved Sjukehusvegen

Nyhende

Ei undersøking uført av Norconsult peika på at det ikkje er funne tilfredsstillande berekningsmessig sikkerheit i skråninga aust for Fargarelva (Presteelva), dvs. aust for Sjukehusvegen på Høgebakkane.

Basert på dei styrkeparameter som er nytta i rapporten, konkluderer Norconsult med at det her må gjerast tiltak. Stabilitetsanalysar viser at det kan oppnåast tilfredsstillande stabilitet ved hjelp av ei moderat utflating av nedre del av skråninga, kombinert med grunnforsterking med kalksementpæling i øvre del av området. Norconsult skriv også at det kan vere mogleg at tilstrekkeleg sikkerheit kan dokumenterast ved supplerande grunnundersøkingar og reviderte berekningar.

Det er over to år sidan den rapporten vart lagt fram. Det har det ikkje blitt gjennomført tiltak eller supplerande undersøkingar i dette området.

