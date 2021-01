Førebur sjøsetting av Myklebustskipet

Myklebustskipet har no fått namnet MYKLEBUSTSKIPET

Sjølv om pandemien set det meste av kulturopplevingar på vent, så rår det stor framtidsoptimisme på Sagastad. Eli Førde Aarskog opplever stor interesse for å sjå vikingskipet på fjorden, og dette er noko som det vert jobba målretta med å få til. Ho fortel at dette er eit krevjande arbeid, som både omfattar planlegging, investeringar og diverse løyve som må vere i orden, mellom anna for å kunne ta med folk ut i båten. Skipet blir registrert i sjøfartsregisteret etter ny forskrift om store treskip.