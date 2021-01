Branndrama på «Knoken» i februar 1972

Nyhende

Fjordabladet skreiv utførleg om brannen, som tok til i ein av elevhyblane på skulen. Ingen av elevane kom til skade under brannen. Ein reknar med at verdiar for 1,5 millionar kroner gjekk tapt. Bygget var fullverdetrygda for vel 1,3 millionar kroner. Lokalt brannvern kom snart til staden, men elden hadde fått så godt tak at huset ikkje stod til å berge. Brannvernfolk frå Stryn, Måløy og Sandane kom og til brannstaden.