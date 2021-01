– Krevjande finansiell situasjon

Nyhende

Sagastad har fokus på utvikling Førebur sjøsetting av Myklebustskipet – I framtida skal det å oppleve det store treskipet på fjorden vere ein del av det Sagastad tilbyr. Det fortel dagleg leiar i Sagastad Drift AS, Eli Førde Aarskog.

Aarskog er glad for at selskapet har dedikerte, lokale investorar og sterke samarbeidspartnarar som alle strekkjer seg langt.

Før jul var det ekstraordinær generalforsamling i Sagastad Drift AS der ansvarlege lån blant investorane vart konvertert til aksjekapital. Slik er selskapet sin eigenkapitalsituasjon monaleg styrka no ved årsskiftet og representerer tryggleik for vidare drift.

Sagastad Drift AS har vidare tatt opp eit ekstra lån på 1,5 million frå bankane med statsgaranti. Dette er ein del av tiltaka for næringslivet i koronasituasjonen.

– Det er også svært viktig at ein saman med huseigar, Stad Eigedomsutvikling KF, har avtala ny redusert husleige for denne perioden med utfordringar på grunn av pandemien. Det gir arbeidsro for selskapet.