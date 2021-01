Stor pågang hos NVE frå folk som bur på kvikkleire

Nyhende

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) blir ringt opp av fleire hundre bekymra nordmenn som bur på kvikkleire.

Opposisjonen seier Gjerdrum-granskarar må sjå på kvikkleirefaren i heile landet Folk bur på kvikkleire over heile landet, og derfor må ekspertgruppa etter Gjerdrum-skredet gå breitt ut, meiner opposisjonspartia på Stortinget.

NGI støttar uavhengig Gjerdrum-gjennomgang Noregs Geotekniske Institutt (NGI) støttar regjeringsforslaget om å nedsette ei ekstern ekspertgruppe som skal undersøkje kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum.

– Vi har måtta rigga til ei eiga gruppe for å kunne handtere dette på best mogleg måte. Med ei sånn dramatisk hending som denne på Gjerdrum i romjula, så er det naturleg at mange blir bekymra, seier skred- og vassdragsdirektør Brigt Samdal til P4.

Over 110.000 nordmenn bur på område med kvikkleire. Det blir ikkje rekna som farleg å bu på kvikkleire, og det er først når kvikkleira blir overbelasta at ho kollapsar. (©NPK)

NGI har definert nye kvikkleiresoner Jobbar med kartlegging I samband med kvikkleirekartlegging i Sogn og Fjordane på oppdrag frå NVE har NGI definert nye kvikkleiresoner i tidlegare Eid kommune. Desse kjem i tillegg til tidlegare kjende faresoner kartlagde i Nordfjordeid sentrum i områda Mel, Golvengane, Myroldhaug, Gjerdane og skuleområdet.

– Det er trygt dersom alle følgjer reglane Sakshandsamar i Stad kommune Roar Sætre har dei siste dagane fått mange spørsmål frå innbyggjarane om kvikkleire, om det er trygt å byggje og bu i kvikkleiresonene på Nordfjordeid og omland.

Nordfjordeid Byggjer i kvikkleiresoner Tidlegare kartlagde og utbygde område på Nordfjordeid har låg og middels faregrad når det gjeld kvikkleireskred, men konsekvensane av eit eventuelt skred ville vere store og dei er plasserte i risikoklasse 3 og 5.