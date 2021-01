Forlag om reglar om portforbod

Nyhende

I høyringsforslaget blir det foreslått at eit portforbod skal gjelde i inntil 21 dagar og kan forlengjast med inntil fjorten dagar om gongen.

Frp-nei til forslaget om portforbod frå regjeringa Frp meiner at å opne for portforbod utfordrar Grunnlova. Partiet varslar at dei vil seie blankt nei i Stortinget til regjeringsforslaget.

– Portforbodet skal innrettast slik at det ikkje stengjer for eit minimum av menneskeleg kontakt for den enkelte. Vidare må det givast unntak mellom anna for å sikre varetakinga av kritiske og viktige samfunnsfunksjonar, og det må leggjast til rette for at barn og andre sårbare grupper blir varetekne, heiter det.

Justisdepartementet understrekar i høyringsnotatet at portforbod berre er aktuelt i ekstreme tilfelle, og berre der alle andre aktuelle tiltak er prøvd eller vurderte som utilstrekkeleg. Det kan heller ikkje gjelde i eit større geografisk område eller i større omfang enn strengt nødvendig.

Fristen for å sende inn høyringssvar er 31. januar 2021. (©NPK)