Auka reiselyst hos nordmenn

– Vi merkar at det er ein aukande reiselyst hos nordmenn. Delen som planlegg utanlandsferie har auka med fem prosent sidan vi spurte om det same i september. Det betyr at over ein million nordmenn no planlegg for at dei skal ha utanlandsferie i år. Den gryande reiseoptimismen skuldast høgst truleg at vaksiner er på plass, og vil bli meir og meir tilgjengeleg utover vinteren og våren, seier kommunikasjonsrådgivar Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i ei pressemelding.