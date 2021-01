Sigmund fekk den første vaksina

Nyhende

– I løpet av onsdagen har alle bebuarane på Hogatunet bu- og behandlingssenter fått covid-19-vaksine. I tillegg har 11 bebuarar frå Fossevegen bu- og omsorgssenter, som no bur på den gamle Eid sjukeheim, fått vaksine. Det betyr at dei første 55 vaksinane er sett i Stad kommune, seier Heidi Munch Starheim, einingsleiar ved Hogatunet, som ikkje legg skjul på at det er godt å vere i gong.