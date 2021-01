Nyhende

May Britt Henriksbø har meldt frå om aukande trafikk over Smalebrua. Dette er ei gangbru som knyter dei to bustadfelta Prestemarka og Myklebuståsen saman. Det er sett opp bommar som skal hindre biltrafikk, men Henriksbø opplyser at dei køyrer anten rett igjennom eller passasjerar opnar, og at den eine bommen er delvis øydelagt på grunn av dette.