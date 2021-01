Positiv til planar om utviding på Leikanger

Nyhende





Stad kommune har varsla endra avgrensing av planområdet for detaljregulering for Leikanger sentrum. Føremålet med utvidinga av planområdet er å legge til rette for etablering av gang- og sykkelveg frå Grøneveita til vegkrysset til Drage og Ytre Stadlandet langs fv. 5753. Linje for gang- og sykkelveg er lagt på oppsida av fylkesvegen til busstoppet ved Stavefeltet, og plangrensa er lagt inn 8 meter frå vegkant. Dette vil gje plass til 3 meter brei gang- og sykkelveg i 3 meters avstand frå fylkesvegen. I tillegg er utvalde avkøyrsle og kryss tekne med i framlegget til planområde, slik at ein i planarbeidet kan vurdere utbetring av desse.