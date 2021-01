Fylkesmannen har klaga

Nyhende

Saka gjeld løyve til frådeling av 870 m² tomt med påståande eldre bustadhus frå eit gardsbruk på Haugland. Vedtaket i Utval for areal og eigedom er grunngitt med at det er bygt nytt våningshus og ny driftsbygning om lag 400 meter lenger nord på garden, og at frådeling ikkje vil vere til ulempe for framtidig drift.