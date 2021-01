Etterlyser mobildekning på Eide

Nyhende

Emma Wold Haugland etterlyser betre mobildekning for dei som bur på Eide, Lesto og Berge. Ho har slektningar som bur på Eide, og for å få kontakt med dei så må ho møte opp på døra. Dette utifrå at i periodar så har heller ikkje hustelefonen fungert. Ho ber Stad kommune om at også desse små plassane blir prioritert til å få mobildekning.

Rådgjevar Reidar Sandviknes i Stad kommune opplyser at kommunen har god dialog med Telenor. Planen er at fleire prosjekt skal startast opp dette året, men ein kan enno ikkje gje konkrete tidspunkt for ferdigstilling. Sandviknes peikar på at dei områda Wold Haugland nemner er med i intensjonsavtale som kommunen har med Telenor.