Betre sysselsetjing i Vestland på tampen av året

Nyhende

– Det er så tidleg på året at det er ikkje statistikk for alt, men tala eg fekk frå Nav-direktøren i går, viser at det per desember var 3,6 prosent av arbeidsstokken på cirka 350.000 som var arbeidsledige. Det er ein god del høgare enn same månad i 2019, men langt lågare enn starten på pandemien i vår. Så alt i alt kan me seia at sysselsetjinga er relativt stabil dei siste månadene som me nett la bak oss, sa fylkesordførar Jon Askeland (Sp) på det digitale nyttårsmøtet til Vestland fylkeskommune tysdag.