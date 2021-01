Mange fekk med seg fyrverkeri i Eid sentrum

Nyhende

Då klokka slo tolv i natt og vi gjekk inn i året 2021, var det mykje folk ute på Nordfjordeid. Det var eit særleg flott vêr for oppskyting av rakettar, vindstille, ganske mildt og ingen nedbør. Noko som truleg var medverkande til at folk trekte ut for å oppleve ein fargerik overgang til eit nytt år.