Helse Førde seier at dei har full kontroll, men kjenner ikkje smittevegen

Nyhende

Fjordabladet er kjend med at den svenske legen var med i ambulanse frå Nordfjordeid til Førde med pasient natt til 2. juledag. Dette stadfestar kommunikasjonsrådgjevar i Helse Førde, Per Marifjæren. Han forklarer at legen likevel ikkje vert rekna som nærkontakt til pasienten, sidan legen sjølv sat framme i ambulansen saman med sjåføren og at det er glasvegg mellom seta framme og bakre del av bilen der pasienten er, samt at legen elles også følgde alle smitteverntiltak som krevst i ein slik situasjon ved behov for tilsyn av pasient.