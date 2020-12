Nyhende

Aldri før er det bygt og selt så mange leilegheiter på Nordfjordeid som dei siste par åra. Byggjebransjen har gode tider på Nordfjordeid for tida. Det er stor byggjeaktivitet i desse dagar, og etterspørselen er på topp. Fleire titals bueiningar er under oppføring, eller nyinnflytta. Det er både nyetablerarar, huseigarar og innflyttarar som no vil bu lettvint og sentralt. Litt tregare går det i byggjefeltet Hogaåsen, men og der er det byggjeaktivitet.